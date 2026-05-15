Сроки до 20 лет: южноуральцев отправили за решетку за попытку устроить пожар на железной дороге

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинской области сразу пять человек суд признал виновными в диверсии и покушении на диверсию.
Как рассказали в региональном УФСБ, южноуральцы в конце 2022 года по заданию иностранного куратора пытались поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры.
Одного из участников группы признали организатором. Его приговорили к 20 годам заключения, причем первые пять лет южноуральцу предстоит находиться в тюрьме.
Еще двоим сообщникам дали по 8 лет за решеткой, одному – 6 и одному – 5 лет. Осужденных отправят в колонии строгого и общего режимов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.