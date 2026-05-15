Опрашивают очевидцев, назначили экспертизу: СК возбудил дело после падения штукатурки на младенца в Челябинске

Фото: СКР по Челябинской области

В Челябинске следователи и прокуратура проверяют обстоятельства травмирования пятимесячного ребенка куском штукатурки, упавшим с фасада многоквартирного дома.

По данным СМИ, инцидент произошел во время прогулки возле одного из домов по улице Тернопольской. Женщина услышала громкий хлопок, заметила падающий фрагмент штукатурки и попыталась отодвинуть коляску. Однако кусок все же упал на коляску — в область грудной клетки ребенка, задев также его руку и плечо. Младенцу потребовалась медицинская помощь.

Следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи уже осмотрели место происшествия, допрашивают очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу и запросили документацию о содержании и ремонте фасада дома.

Ранее прокуратура Центрального района Челябинска организовала собственную проверку.

