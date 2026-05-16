Из остатков машины сделали пикап: дрон попал в бензобак «крузака», а бойцы назвали его счастливым народным автомобилем

Фото: Народный фронт Челябинской области.

Бойцы Граница и Енисей поделились удивительными новостями о машине, которую им передал Народный фронт из Челябинской области. Оказалось, что недавно в «Крузак» попал дрон. Он врезался в бензобак и чудом не взорвался. Парни пострадали от осколков, но выжили.

Автомобилю тоже решили подарить вторую жизнь – сделали из него пикап и прозвали «Счастливым Народным автомобилем». Бойцы уже много раз уезжали на нем от других дронов.

