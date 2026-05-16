Провели 512 субботников: Челябинскую область признали одним из самых чистых регионов России

В субботниках участвуют и дети, и взрослые.

Рейтинг самых чистых регионов страны составило всероссийское экологическое движение «Экосистема». Волонтеры подвели итоги субботников «Мы за чистоту».

Первое место заняла Ростовская область, в которой провели 750 субботников. Второе – у Челябинской области: 57 тысяч человек навели порядок на 512 местах. Закрыла тройку лидеров Оренбургская область, где провели 437 субботников.

Акция «Мы за чистоту» прошла по всей России с 18 апреля по 3 мая. Всего прошло более 13 тысяч субботников.

