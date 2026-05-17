Памятник-призрак: в Челябинске добиваются сноса памятника белочехам и установки мемориала героям СВО

Челябинские коммунисты попросили создать в городской думе рабочую группу по демонтажу памятника белочехам на привокзальной площади. Поводом стала официальная переписка с мэрией, которая показала: монумент, стоящий в центре города уже полтора десятилетия, юридически — «фантом».

Как выяснили в челябинском обкоме КПРФ, памятник не числится в реестре муниципального имущества, на него нет никакой документации, а в ЕГРН отсутствуют сведения о зарегистрированных правах. В администрации Челябинска ответили, что вопрос установки и сноса памятников ведет городская Дума. Но даже если бы объект кому-то принадлежал, для демонтажа он должен либо разрушаться, либо быть установлен с нарушениями.

Партийцы возмущаются: бесхозный монумент в итоге оказался «защищен» бюрократией сильнее, чем сама историческая правда. Они направили официальное обращение к спикеру городской думы Сергею Буякову с просьбой создать рабочую группу для обсуждения демонтажа памятника белочехам и включить в нее представителей обкома.

— Патриотическая позиция может быть только одна: снести этот памятник призрак и поставить на его месте мемориал героям СВО. Будем настойчиво добиваться этого решения, — комментирует лидер челябинских коммунистов Денис Курочкин.

На месте памятника белочехам предлагается установить мемориал героям СВО.

