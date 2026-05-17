До +2 и обратно: челябинские синоптики прогнозируют 30-градусный перепад температуры в понедельник

Днем по-прежнему будет жарко Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Начало новой недели на Южном Урале будет жарким, однако ночи еще холодные. По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, в ночь на понедельник в городах области будет +7..+12, в низинах до +2. В областном центре будет теплее: +10..+12.

Днем в понедельник по области ожидается +26..+31, ветер восточной четверти 2-7 м/с, на юге области местами порывы до 14 м/с. В Челябинске будет +29..+31, ветер восточной четверти 2-7 м/с.

Напомним, сегодня ЕДДС сообщил о высокой пожарной опасности по всей территории Челябинской области до 19 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.