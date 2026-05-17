Южноуральцев предупредили о высокой пожарной опасности

Высокая пожарная опасность ожидается по всей территории Челябинской области 17–19 мая. Об этом сообщает ЕДДС со ссылкой на челябинский ЦГМС.

Ранее ввели особый противопожарный режим в четырех районах: Еткульском, Кунашакском, Красноармейском и Сосновском.

— Открытый огонь запрещен, а штрафы удваиваются, — напомнили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

С начала этого года в Челябинской области зарегистрировано уже 983 ландшафтных пожара. Огонь охватил 867 гектаров территории.

Кроме того, по данным Челябинского ЦГМС, с 14:00 сегодняшнего дня и до 19:00 понедельника в Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

