Легковушка влетела в здание бизнес-центра после аварии в центре Челябинска

В причинах аварии разбираются сотрудники ГАИ.

Две машины столкнулись в центре Челябинска прошлым вечером – в 23:10 17 мая. Во время аварии автомобиль, которым управляла 23-летняя девушка, вылетел с дороги и врезался в здание бизнес-центра.

Водитель получила травмы, но выжила. За рулем второго автомобиля была 33-летняя женщина, она отделалась испугом.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска, обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливаются.

