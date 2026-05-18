Несколько сотен домов останутся на сутки без воды в Ленинском районе Челябинска: власти советуют делать запасы

Воды не будет сутки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Часть Ленинского района Челябинска на сутки останется без воды – с 23:00 до мая до 23:00 21 мая. Это нужно для проведения работ по переврезке водовода.

Речь идет о нескольких сотнях многоквартирных и частных домов. К социально значимым учреждениям обещают организовать подвоз людей. А вот другим придется подумать о себе самим.

– Убедительно просим жителей заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды, – обратились к жителям района в администрации Челябинска.

В частном секторе без воды останутся улицы Суркова, Магнитогорская, Низинная, 5-я Бирская, Макеевская, Бугурусланская, Чистопольская, Днепровская, Новороссийская, Василевского, Цимлянская.

Список многоквартирных домов, которые останутся без воды на эти сутки, значительно больше.

Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Батумская, 11, 22, 22А.

Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13.

Брестская, 17.

Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64.

Бугурусланский переулок, 7.

Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70А, 71, 71А, 71Б, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ,77/1, 77А, 79, 80, 81, 83, 85.

Грозненская, 52, 56.

Дербентская, 41, 43, 43б, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47/1, 49, 49А.

Днепровская, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33.

Ереванская, 2А, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11,12, 12А,13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54.

Канатовский переулок, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Лизы Чайкиной, 9, 9А, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

Лескова, 4.

Люблинская, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45.

Магнитогорская, 89, 91.

Масленникова, 9А, 20, 21.

Машиностроителей, 31, 33, 35, 35/1, 37, 48.

Новороссийская, 1А, 1/3, 2, 2А, 3, 5, 8А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 27, 30, 34, 34А, 34Б, 36, 36А, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 56, 57, 57А, 59, 59А, 59Б, 60, 61, 61А, 61Б ,63, 65, 65А, 65Б, 66, 67А, 68, 69А, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 77А, 79, 80, 80Б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 103А, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118Б, 118В.

Суркова, 4, 5, 5А, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49.

Туруханская, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49.

Цимлянская, 2, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 11А, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 21, 21А.

Чистопольская, 27.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.