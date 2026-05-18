«Дорога не прощает ошибок»: 29 аварий произошло в Челябинской области за выходные

За прошедшие выходные в Челябинской области произошло 29 аварий. В них погибли 7 человек, а еще 28 пострадали, шестеро из них – в тяжелом состоянии. Среди травмированных 10 детей. Такую страшную статистику озвучил начальник Госавтоинспекции Челябинской области Иван Путков.

Большая часть ДТП произошла из-за превышения скорости, неправильного выбора дистанции и несоблюдения очередности проезда. Некоторые водители были пьяными или без прав.

– Водители обязаны соблюдать правила дорожного движения и осознавать ответственность перед своими детьми и другими участниками дорожного движения. Будьте внимательны на дороге, выбирайте безопасную скорость, пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Помните: дорога не прощает ошибок, – обратился к водителям Челябинской области Иван Путков.

Также он напомнил, что сейчас нужно особое внимание уделить детям. Каждое лето увеличивается количество аварии с несовершеннолетними на велосипедах, электросамокатах, мопедах и мотоциклах.

