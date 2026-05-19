На Южном Урале бюджет потерял 240 млн рублей из-за налоговых преступлений

В нынешнем году в Челябинской области полицейские обнаружили уже 21 преступление в сфере уклонения от налогов. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
— Установлено 15 лиц, уклонившихся от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах, — уточнили в полицейском главке.
После обнаружения нарушений в бюджет поступило свыше 240 млн рублей.
