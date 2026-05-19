Часть Ленинского района Челябинска 20 и 21 мая останется без воды

В Ленинском районе Челябинска собираются переврезать водопровод. Ради работ отключат водоснабжение в сотнях многоквартирных и частных домов. Об этом предупредили в МУП «ПОВВ».

Воды не будет с 23:00 20 мая до 23:00 21 мая.

Отключение затронет улицы Ачинскую, Бугурусланскую, Василевского, Новороссийскую, Лизы Чайкиной, Цимлянскую и другие.

Вот полный список адресов, по которым пропадет вода:

Ачинская ул.: 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Батумская ул.: 11, 22, 22а.

Безрукова ул.: 1, 3, 5, 6, 7, 13.

Брестская ул.: 17.

Бугурусланская ул.: 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64.

Бугурусланский пер.: 7.

Василевского ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70а, 71, 71а, 71б ,72, 73, 74, 75, 76, 77 ,77/1, 77а, 79, 80, 81, 83, 85.

Грозненская ул.: 52, 56.

Дербентская ул.: 41, 43, 43б, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47/1, 49, 49а.

Днепровская ул.: 2а, 2б ,2в, 2г ,2д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33.

Ереванская ул.: 2а, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11,12, 12а,13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54.

Канатовский пер.: 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Лизы Чайкиной ул.: 9, 9а, 11, 11а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

Лескова ул.: 4.

Люблинская ул.: 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45.

Магнитогорская ул.: 89, 91.

Масленникова ул.: 9а, 20, 21.

Машиностроителей ул.: 31, 33, 35, 35/1, 37, 48.

Новороссийская ул.: 1а,1/3, 2, 2а, 3, 5, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 27, 30, 34, 34а, 34б, 36 ,36а ,38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 47б ,49, 49а, 50, 52, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 59, 59а, 59-б, 60, 61, 61а, 61 б ,63, 65, 65а, 65б, 66, 67а, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 77а, 79, 80, 80б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97,103, 103а, 104 ,106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118б, 118в.

Суркова ул.: 4, 5 ,5а, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49.

Туруханская ул.: 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 39, 40 уч,40а адм,41,42,43,45, 47,49

Цимлянская ул.: 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а.

Чистопольская ул.: 27.

Частный сектор:

ул.Суркова.

ул. Магнитогорская.

ул. Цимлянская.

ул. Низинная.

ул. 5-я Бирская.

ул. Макеевская.

ул. Бугурусланская.

ул. Чистопольская.

ул. Днепровская.

ул. Новороссийская.

ул. Василевского.

ул. Цимлянская.

