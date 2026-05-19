Бизнесмен Струков не получит 17 млрд от национализированной компании ЮГК

Похоже Арбитражный суд Челябинской области поставил точку в национализации компании ЮГК. Во вторник, 19 мая, суд принял решение по иску Генпрокуратуры России об изъятии активов бывшего владельца Константина Струкова.
– Суд принял решение о списании долгов компании перед Константином Струковым в сумме более 17 млрд, – рассказал источник КП-Челябинск.
Должным в итоге остался сам бизнесмен. С него взыщут 10 млн госпошлины.
Активы ЮГК и еще 10, связанных со Струковым компаний, национализировали в июле прошлого года. Тогда их оценили в 220 млрд рублей.
