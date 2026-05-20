Дети в опере: в Челябинске прошла премьера детской оперы «Кошкин дом»

На большой сцене города состоялось яркое культурное событие, вышедшее за рамки привычного детского спектакля. В Челябинске подвели итоги просветительского проекта «Дети в опере: играем и слушаем», финальным аккордом которого стала премьера оперы «Кошкин дом».

Оригинальность постановки в том, что абсолютно все — от сложных вокальных партий до мельчайших элементов сценографии — было создано и исполнено юными участниками проекта.

Инициатива, реализованная при поддержке гранта губернатора Челябинской области от Фонда гражданских инициатив Южного Урала, доказала: академическое искусство способно на равных конкурировать с быстрыми форматами соцсетей. Авторы проекта, пошли на осознанный риск, предложив поколению «мягкого контента» погрузиться в сложный жанр, требующий долгой концентрации и глубокой эмоциональной отдачи.

Аншлаг на премьере и овации зала показали, что эксперимент полностью себя оправдал. За время проекта более 60 детей стали частью большой театральной экосистемы. Пройдя через марафон многомесячных репетиций, мастер- классов и творческих лабораторий, ребята с головой погрузились в профессии вокалистов, музыкантов, декораторов и дизайнеров сцены. Для юных артистов участие в опере стало серьезным профессиональным вызовом. Исполнительница роли тетушки Свиньи, ученица 8-го класса Марианна Подкорытова, призналась, что работа потребовала от нее максимальной отдачи:

— Достаточно сложным оказалось соединить, уместить свое видение постановки с видением творческих наставников. У меня непростая партитура, в моей партии самые высокие ноты и в целом диапазон очень сильно скачет, поэтому участие в проекте стало для меня новым творческим опытом.

Самая маленькая участница проекта, 8-летняя Полина Пузанова (ученица 2- го класса), исполнившая роль Поросенка, поделилась своими впечатлениями от работы над пластикой:

— Непростым для меня оказалось разучить танцевальную партию. После проекта я поняла, что хочу стать профессиональной певицей, ведь меня очень привлекает музыкальная, творческая атмосфера.

Эскизы костюмов и их изготовление — также дело рук детей. В этом им помогала Детская художественная школа Челябинска во главе с директором Еленой Бетехтиной. Во время премьеры в театре развернулась выставка разработанных детьми эскизов, а воспитанники Школы креативных индустрий подготовили цифровой видеоконтент и видеодекорации для постановки.

Ученица четвертого класса отделения живописи Полина Чиндяскина рассказала о тонкостях кропотливой работы закройщика и швеи:

— Самым интересным для меня оказался раскрой костюма Кошки: нужно было придумать, как перенести замысел на ткань, сконструировать детали, все точно рассчитать и выкроить.

Художественным руководителем и главным наставником проекта выступила народная артистка РФ Наталья Заварзина. По ее словам, эта работа стала для детей мощной точкой личностного роста:

— Каждый ребенок, который выбрал путь академического певца и вкладывает в исполнение частицу своей души, неизбежно будет продолжать свое музыкальное развитие и дальше. Этот путь, несмотря на свою трудность, открывает безграничные горизонты для творческого самовыражения и профессионального роста. Академический вокал — это как полет: сначала сложно держать крылья, но потом открывается невероятная красота. В огромном мире музыки голос — главное чудо.

Премьера показала: южноуральская молодежь с энтузиазмом берется за сложные академические форматы — и блестяще с ними справляется. Вдохновленные теплым приемом зрителей, участники и организаторы АНО «Творческий союз «В движении» уже погрузились в обсуждение будущего проекта: делятся идеями и строят планы на новый сезон.