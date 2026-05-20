Опасный вирус снова нашли в узбекских томатах: в Челябинской области уничтожили почти 19 тонн зараженных помидоров

В Челябинскую область вновь завезли зараженные томаты из Узбекистана. 18 мая через регион транзитом в Московскую область прибыло почти 19 тонн свежих помидоров. Груз, следовавший из Узбекистана, остановили для обязательной проверки специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Взяли пробы, и оказалось, что не зря.

Лабораторные исследования показали: томаты заражены карантинным вирусом коричневой морщинистости плодов. Это опасная инфекция, из-за которой продукцию нельзя пускать в оборот.

Уже на следующий день, 19 мая, инспекторы оформили акт карантинного фитосанитарного контроля. Владельцу груза выдали предписание. В итоге он принял решение уничтожить всю партию.

Это уже второй такой случай за май. 12 мая в регион ввезли партию узбекских томатов, где был найден тот же вирус. 18,5 тонн помидоров уничтожили.

