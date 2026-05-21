ЦКС подвел итоги субботников: собранной листвы хватит, чтобы выложить дорогу от Челябинска до Екатеринбурга

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами подвел итоги весенних субботников 2026 года. Цифры впечатляют: с территории жилого фонда было вывезено свыше 113 тысяч мешков с уличным сметом, прошлогодней листвой и мусором, накопившимся после таяния снега.

Традиционно наибольшая нагрузка легла на Челябинский кластер. Коммунальщики вывезли почти 80 тысяч мешков, из которых 60 тысяч пришлись на областной центр. Несмотря на внушительный объем, специалисты ЦКС отмечают, что работа прошла в штатном режиме, все заявки на вывоз обрабатывались в течение 3–5 дней.

В Магнитогорском кластере за время весенней уборки вывезено свыше 20 тысяч мешков. К началу мая все заявки были успешно закрыты. Однако на некоторых адресах растительные отходы складировались без мешков или помещались в обычные баки для ТКО, что нарушает правила.

Еще 14 тысяч мешков со сметом вывезено из Миасса и Златоуста. В этих городах впервые взаимодействие с управляющими компаниями проводилось по заранее разработанному регламенту, который ЦКС внедрил несколько лет назад. Схема успела доказать свою эффективность в других кластерах и теперь масштабирована на новые территории. Согласно регламенту управляющая компания заранее определяет место временного складирования отходов, а после подает заявку на вывоз регоператору. Это исключает хаотичное размещение мусора и позволяет спецтехнике работать с максимальной эффективностью.

- В этом году мы в очередной раз убедились в эффективности разработанного регламента: своевременное определение мест складирования и централизованная подача заявок позволяют избежать хаотичного размещения отходов и обеспечить плановую загрузку спецтехники. Но отметим, что чистота в городах – это результат общих усилий. Когда и регоператор, и управляющие компании, и сами жители действуют сообща, следуя единым правилам, порядок становится реальностью. Спасибо всем, кто принял участие в субботниках, – подчеркнул заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.

Субботники завершились, но чтобы эффект от уборки сохранился надолго, важно поддерживать чистоту ежедневно. Центр коммунального сервиса призывает жителей соблюдать правила сбора ТКО.