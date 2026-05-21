В Челябинской области до конца года разместят еще более 40 отечественных базовых станций

МТС установит до конца 2026 года на своей сети мобильной связи в Челябинской области еще 48 отечественных базовых станций производства «ИРТЕЯ», доведя их общее количество в регионе до 59 единиц. Оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM.

Ранее МТС запустила отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» в Троицком, Октябрьском, Уйском, Катав-Ивановском, Нагайбакском районах Челябинской области и Миасском городском округе, обеспечив мобильным интернетом почти пять тысяч жителей сельской местности. Оборудование «ИРТЕЯ» поддерживает стандарт LTE, который открывает доступ к высокоскоростному мобильному интернету и устойчивой голосовой связи МТС.

— Внедрение российского телеком-оборудования — один из важных этапов нашей программы развития сети в Челябинской области. Использование решений «ИРТЕЯ» помогает укреплять технологический суверенитет нашей инфраструктуры, обеспечивать бесперебойную работу мобильной сети, а вместе с этим содействовать цифровизации регионального бизнеса. Высокоскоростной мобильный интернет на удаленных от Челябинска территориях позволяет внедрять ИТ-технологии в работу промышленных предприятий. Мы гордимся тем, что усиливаем сеть с помощью отечественных решений и готовим ее к будущим вызовам, включая переход на 5G, — прокомментировал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

К началу 2025 года МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE «ИРТЕЯ». К началу 2026 года была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «ИРТЕЯ». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. К 2030 году «ИРТЕЯ» поставит МТС 20 тысяч базовых станций.