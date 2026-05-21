В Челябинске создали цифровой музей «Русская солонка - королева стола»

Галерея «Люба Петя» создала цифровой музей «Русская солонка – королева стола», в котором можно увидеть 3D-копии русских старинных солонок, узнать информацию об историческом и культурном значении этого предмета, а также познакомиться с выдающимися русскими ювелирами того времени, середины 19-го - начала 20 века. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Идея проекта – показать уникальную красоту русских серебряных солонок. Не секрет, что русская солонка является символом русского гостеприимства и может претендовать на национальный символ России. Проект позволяет увидеть и вдохновиться красотой русской солонки 19-20 века. Цифровой музей позволит посетителям через изучение художественных решений разнообразных солонок «разгадать» традиции и уклад жизни русских семей в разные временные периоды. А возможность детального просмотра элементов солонок через 3D-модели с дополнительным материалом сделают этот процесс еще интереснее и доступнее.

– Итогом проекта станет формирование у посетителей цифровых и очных выставок образа солонки как важнейшего отличительного символа русской традиции, через который можно узнать о мышлении, традициях поколений, найти культурные корни, формирующие локальную идентичность русского народа, – рассказал руководитель проекта, генеральный директор галереи «Люба Петя» Егор Хребтов.

Адрес сайта с цифровым музеем: РУССКАЯСОЛОНКА.РФ