Энергетики челябинского филиала «Россети Урал» удостоены государственных наград

Начальник Карталинского РЭС Магнитогорских электрических сетей Сергей Макаров с губернатором.

Указом Президента России Владимира Путина за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу работникам челябинского филиала «Россети Урал» Демьяну Басову и Сергею Макарову присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Торжественную церемонию вручения государственных наград провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что знаков отличий удостоены 47 человек, внесших значительный вклад в развитие региона и страны, и каждое такое признание заслужено многолетним добросовестным трудом и высоким профессионализмом.

– В наше непростое время вы отдаете все силы, знания и энергию ради будущего страны, вносите значимый вклад в развитие Челябинской области, которая была, есть и будет опорным регионом нашей страны, – отметил Алексей Текслер.

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Демьян Басов на награждении.

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Демьян Басов работает в Советском районе электрических сетей (РЭС) Челябинских городских электрических сетей. Его трудовой стаж в электроэнергетике – более 30 лет. Он в совершенстве владеет своей специальностью и по праву считается одним из лучших электромонтеров челябинского филиала «Россети Урал». Демьян Басов выступает в качестве наставника для новых сотрудников и за последние несколько лет подготовил к самостоятельной работе семь молодых специалистов.

Начальник Карталинского РЭС Магнитогорских электрических сетей Сергей Макаров отвечает за надежное электроснабжение населенных пунктов и крупных сельскохозяйственных потребителей Карталинского муниципального округа Челябинской области. В электросетевом комплексе он трудится 31 год, прошел профессиональный путь от инженера по релейной защите до начальника района электрических сетей. Под его руководством выполнена большая работа по реконструкции энергообъектов и вводу новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 1928 кВА, построены новые воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью порядка 33 км.