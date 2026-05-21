Замедляет рост опухоли и не вредит организму: ученые из Челябинска разработали новое лекарство от рака груди

Фото: ЮУрГУ

Рак молочной железы — одна из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Лечение имеет тяжелые побочные эффекты, кроме того, случаются рецидивы. Но ученые из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из других регионов России, а также Индии, Хорватии и Саудовской Аравии нашли способ справиться с этой бедой.

Исследователи заинтересовались новым соединением под названием AV1. Это комплекс, содержащий платину, а также специальные ионы. Тестирование на образцах раковых клеток молочной железы показало, что AV1 оказался в два раза лучше в борьбе с ростом опухоли, чем известный препарат дазатиниб.

— Мы впервые получили соединения, которые не только подавляют рост опухоли, но и защищают организм от токсического воздействия. Это открывает новые горизонты в химиотерапии рака, – отмечают авторы исследования.

Эксперименты на крысах с раком молочной железы показали, что вещество AV1 работает в нескольких направлениях. Оно замедляет рост опухоли и предотвращает ее распространение по организму. Также помогает бороться с воспалением, защищает клетки от повреждений и восстанавливает энергию в клетках. Что особенно радует, даже после длительного использования AV1 не навредило животным: их печень, почки и сердце остались здоровыми, а вес тела не изменился.

— Синтез и характеризация новых комплексов платины (IV) открывает новые возможности в химиотерапии. AV1 показал выдающийся профиль безопасности и эффективности. В будущем требуются дополнительные исследования для полного выяснения механизмов действия, но уже сейчас ясно, что это направление крайне перспективно, — резюмируют авторы.

Ученые продолжат изучать, как именно работает AV1, и намерены провести дополнительные тесты на безопасность. Если все пойдет успешно, эта разработка может лечь в основу создания нового отечественного лекарства. Разработка может стать прорывом для лечения химиорезистентных форм онкологии груди, невосприимчивых к химиотерапии, в частности тройного негативного рака.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

