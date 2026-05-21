Визит в туалет стал роковым: в Магнитогорске поймали объявленного в федеральный розыск мужчину

Мужчину «узнала» биометрическая камера Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На вокзале в Магнитогорске поймали мужчину, объявленного в федеральный розыск.

34-летний горожанин занимается строительством и бывает в командировках в разных городах. По версии следствия, во время визита в Рязань он вломился на чужую дачу и украл электроинструмент за 5 тыс. рублей. В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело, но он скрылся.

Нашли его в родном городе.

Мужчина решил воспользоваться общественным туалетом в здании железнодорожного вокзала. Но на вокзале установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц. Они вычислили разыскиваемого мужчину и дали сигнал сотрудникам транспортной полиции. Горожанина тут же задержали.

— Со слов задержанного, он не знал, что находится в розыске, — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

