В Челябинске мотоцикл проехал на красный свет и протаранил легковушку

Один мужчина погиб в ДТП, второй пострадал

На улице Горького в Челябинске ранним утром 22 мая произошла серьезная авария. Мотоцикл Honda врезался в ВАЗ-2115.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 55-летний мотоциклист проехал на красный свет и врезался в легковушку. Он погиб на месте ДТП.

59-летний мужчина, управлявший ВАЗом, получил травмы – удар мотоцикла пришелся как раз в водительскую дверь.

