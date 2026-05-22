В Челябинске мотоцикл проехал на красный свет и протаранил легковушку

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На улице Горького в Челябинске ранним утром 22 мая произошла серьезная авария. Мотоцикл Honda врезался в ВАЗ-2115.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 55-летний мотоциклист проехал на красный свет и врезался в легковушку. Он погиб на месте ДТП.
59-летний мужчина, управлявший ВАЗом, получил травмы – удар мотоцикла пришелся как раз в водительскую дверь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.