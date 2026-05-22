Аварии и опасный дом: адвокат раскрыл подробности дела бывшего вице-мэра Челябинска Александра Астахова

Александр Астахов ожидает суда в СИЗО Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Адвокат бывшего челябинского вице-мэра по ЖКХ Александра Астахова раскрыл подробности дела своего подзащитного.

Сотрудники ФСБ задержали Астахова в марте, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и халатности. По версии следствия, бывший вице-мэр причастен к заключению договоров на ремонт сетей по завышенной стоимости, из-за которых городской бюджет потерял 183 млн рублей. Защитник Евгений Шейер утверждает, что судить бывшего чиновника не за что. Письмо адвоката публикует Pchela.news.

По словам Евгения Шейера, первое обвинение связано с устранением аварий на сетях канализации в Челябинске, в том числе провала коллектора у Торгового центра. Челябинское МУП «ПОВВ» заключило контракты на ремонт по предварительной стоимости. Итоговую должны были подсчитать после завершения работ. Подрядчику перечислили аванс, он устранил течи. Окончательный расчет после этого фирма не получила, так как выполненные ею работы не прошли госэкспертизу.

Адвокат считает, что Александр Астахов обеспечил устранение аварий, при этом ответственности за действия «ПОВВ» не несет, поскольку водоканал является самостоятельной организацией. Вдобавок ущерб бюджету причинен не был, так как с подрядчиком не провели окончательный расчет.

Второе уголовное дело Александра Астахова – о халатности. Обвинение связано с аварийным домом №8 по улице Савина: городская комиссия по ЧС не приняла решение об угрозе жителям и первоочередном расселении.

Евгений Шейер находит подозрительным, что прокуратор дважды отказывался утверждать обвинительное заключение, а следствие растянулось на три с лишним года. Защитник считает, что в ходе следствия допустили нарушения.

Напомним, 10 апреля Александра Астахова уволили из мэрии, сейчас он находится в СИЗО.

