СК возбудил дело после смертельного ДТП с микроавтобусом на Южном Урале

Один человек погиб, пятеро пострадали

В Челябинской области после смертельного ДТП с микроавтобусом и грузовиком возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авария произошла ранним утром на трассе М-5 под Златоустом. Баскетболисты пермской команды ехали домой с соревнований в Магнитогорске на заказном микроавтобусе Mercedes. Иномарка выкатилась на встречную полосу. Возможно, ее водитель уснул за рулем.

Микроавтобус на встречке врезался в грузовую «Газель». его водитель погиб на месте. Пострадали пять человек.

— Истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

