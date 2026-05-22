Челябинцы вошли в топ самых активных болельщиков на финале Кубка Гагарина

Вечером 21 мая «Татнефть Арена» в Казани приняла любителей хоккея из более чем 40 регионов России. Помимо татарстанцев и ярославцев, наиболее заметны на трибунах были москвичи, нижегородцы и челябинцы. А рекорд по фото- и видеоконтенту с решающей встречи «Локомотива» и «Ак Барса» поставили хабаровчане, сообщают аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Завершающаяся серия игр хоккейного противостояния закончилась победой ярославского «Локомотива». На ледовой арене оба клуба поддерживали не только болельщики из родных регионов. Также активны были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Во время всей серии плей-офф жители Южного Урала следили за играми не только на ледовых аренах, но и онлайн. Регион вошёл в топ-10 наиболее активно следящих за турниром в сети, заняв девятую строчку. Мужчины составили 82% аудитории платформы. Наиболее активная возрастная группа болельщиков — 35–44 лет: их почти 38% среди пользователей. Далее следуют фанаты 45–54 и 25–34 лет с показателями 27% и 16,5%.

На решающем матче больше трафика в cети использовали хабаровчане, москвичи, воронежцы, свердловчане и югорчане. Если обычно зрители игр на «Татнефть Аренe» прокачивают порядка 13–15 Мбайт (объем 4–5 фото в хорошем разрешении), то рекордсмены запускали прямые трансляции и выкладывали «тяжелое» видео в объеме 182 Мбайт.

Как правило, ролики и снимки с шайбами в воротах летели друзьям и родственникам в VK, суммарно в соцсеть ушло около 20% мобильных данных с «Татнефть Арены». Также присутствующие на матче регулярно открывали сервисы Яндекса и мессенджер MАХ.