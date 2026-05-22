НовостиДом. Семья22 мая 2026 16:05

«На нас наступает степь»: из-за глобального потепления в Челябинской области развелись богомолы

Алина КУНГУРЦЕВА
Из-за смены климата в Челябинске стали чаще встречать степные виды флоры, например богомолов, которых стали встречать в городе в большом количестве. Своими наблюдениями поделился биолог ботанического сада ЧелГУ Павел Попков.

Раз в 5-7 лет в регионе случается холодная зима, когда температура опускается до −40 градусов. Не все растения переносят такие испытания.

— Весна уже который год приходит чуть раньше. Говорят, это следствие глобального потепления. Климат утепляется, и на нас наступает степь, — говорит цитирует Павла Попкова 1obl.ru.

Степные виды флоры стали приходить и в город. В Челябинске стали часто и в большом количестве встречать богомолов.

— На пустырях под строящимся кампусом мы находили личинок богомолов — значит, они там даже размножаются. В окрестностях озера Шершни замечены майки — это тоже степные насекомые.

Климат становится более засушливым, считает Павел Попков. Это серьезно сказывается на растениях, привыкших к более влажным условиям. Особенно страдают вересковые и клюква.

— У нас, например, погибло около 90% клюквы из-за того, что ей не хватало влаги. Из-за солнца она моментально выгорает, хоть залейся. Вересковые, которые любят северный, карельский климат, у нас сохраняются худо бедно. Горят и рододендроны, — перечисляет перемены биолог.

