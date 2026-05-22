Из Снежинска — в Кремль: южноуральский слесарь получил орден Дружбы из рук президента

Орден Дружбы является одной из престижных государственных наград РФ. Фото: РФЯЦ–ВНИИТФ

Сотрудник РФЯЦ-ВНИИТФ Леонид Борцов удостоен высокой государственной награды. Торжественная церемония прошла 21 мая в Екатерининском зале Кремля.

Житель Челябинской области, слесарь механосборочных работ из закрытого города Снежинска Леонид Борцов получил орден Дружбы лично от президента России Владимира Путина.

– Служение государству, обществу, людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии, состоялся в любимом деле. В этом зале – целая плеяда созидателей, тружеников, мастеров. Благодарю каждого из вас и отдельно хочу отметить Героев Труда России, – сказал Владимир Путин.

Орден Дружбы является одной из престижных государственных наград РФ, учрежденной в 1994 году. Его вручают за особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества, а также за выдающиеся трудовые достижения.

