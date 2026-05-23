В Челябинском зоопарке в семье северных оленей родилась Кассиопея

Малышка Кассиопея делает первые шаги. Фото: Челябинский зоопарк

Челябинский зоопарк поделился новостью о прибавлении в семействе северных оленей. У самки Аляски родилась дочка. Новорожденную назвали Кассиопеей — «звездное» имя ей дали из-за мелких пятнышек на спине и ножках.

— Сейчас новорожденная находится в вольере со своей семьей и уже даже потихоньку начинает отходить от мамы. Большая просьба для всех, кто решит посетить нас в ближайшие дни: пожалуйста, старайтесь особо не шуметь вблизи малышки. Она еще только-только привыкает к этому миру, — рассказали в зоопарке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.