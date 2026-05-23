В Челябинской области суд закрыл «трезвую ферму» за нарушения

«Трезвая ферма» работала с нарушениями в не приспособленном для реабилитации людей доме. Фото: Прокуратура Челябинской области

В Октябрьском районе по иску прокуратуры была прекращена деятельность Центра социальной адаптации «Единство», который работал в частном жилом доме в деревне Александровка. Организация занималась социально-психологической реабилитацией людей с различными зависимостями, однако, как показала проверка, дом не соответствовал требованиям санитарного и пожарного законодательства.

Прокуратура установила, что руководитель центра организовал проект «трезвая ферма», где люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могли заниматься сельским хозяйством. Однако, как выяснилось, использование помещения нарушало действующее законодательство.

— Дом не предназначен для размещения реабилитационных центров и не отвечает требованиям санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, установленных для объектов такой категории, — отметили в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности центра в данном жилом доме. Суд удовлетворил иск, и теперь АНО ЦСА «Единство» и его руководителю запрещено заниматься реабилитацией зависимых в этом помещении

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

