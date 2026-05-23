Штаны намотало на лопасть: в Верхнем Уфалее мужчина чуть не лишился ноги при работе с мотоблоком в огороде

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Верхнем Уфалее 60-летний мужчина пахал огород с помощью мотоблока. В какой-то момент его брюки зацепились за лопасти агрегата. Брючину намотало так, что пострадавший не смог освободиться самостоятельно.

Прибывшие медики вызвали спасателей МЧС, которые освободили ногу.

— Пострадавший получил перелом ноги и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

