Потерялся в лесу – не беда: на Южном Урале появятся 150 указателей для спасения заблудившихся

Только за 2024-2025 годы в регионе поступило более 1200 заявок на поиск пропавших в природной среде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесах Чебаркульского и Миасского округов появятся 150 специальных навигационных указателей. Проект «Стрелки» получил поддержку Фонда гражданских инициатив Южного Урала и призван остановить череду трагедий: только за 2024-2025 годы в регионе поступило более 1200 заявок на поиск пропавших в природной среде.

Каждая «Стрелка» – это не просто направление к трассе или населенному пункту. На табличке указан уникальный номер и телефоны 112 и горячей линии «ЛизаАлерт». Заблудившемуся достаточно назвать этот номер спасателям, и его точные координаты определят за считанные минуты. Волонтеры и МЧС смогут выходить на точку без прочесывания сотен гектаров леса.

– Наши указатели помогут человеку сориентироваться, а спасателям – сэкономить драгоценные часы и силы. Один звонок с номером стрелки – и мы знаем точные координаты. Это реальный шанс на спасение, – отмечают в Центре развития поискового добровольчества.

Система уже доказала эффективность в 28 регионах России и хорошо знакома посетителям нацпарка «Зюраткуль». Теперь спасительную практику масштабируют на одни из самых проблемных округов области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.