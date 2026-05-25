Архитектурные бюро предложат новый дизайн телеком-инфраструктуры для городов

Фото: МТС

МТС объявила проект по переосмыслению внешнего вида объектов связи в городской среде. Компания совместно с архитектурным клубом A-House предложит архитектурным бюро спроектировать новый дизайн опор базовых станций, который должен изменить их восприятие в городской среде. Концепцию победителя планируется реализовать в 2027 году в Москве и далее масштабировать на другие города при соблюдении всех технических требований и условий согласования.

Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент современного города, без них невозможна повседневная жизнь людей, работа транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. При этом оборудование связи иногда устанавливается без учета окружающей среды и архитектуры. Инициатива оператора направлена на поиск и реализацию такого решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей 5G, но и гармонично бы встроилось в городской ландшафт.

Для поиска решения компания совместно с архитектурным клубом A-House объявляет открытый конкурс на проектирование нового дизайна опор базовых станций «Меняя привычное»: заявки принимаются с 19 мая до 14 июня 2026 года включительно, призовой фонд составит 3 миллиона рублей. К участию приглашаются российские архитектурные бюро.

Работы участников будут оцениваться по таким критериям, как соответствие архитектурному брифу, требованиям к размещению оборудования, функциональность и эргономика, концептуальная новизна и архитектурная выразительность, реализуемость и конструктивная логика, экономическая эффективность. Результаты конкурса объявят на выставке-презентации осенью 2026 года. МТС открыта к обсуждению и сотрудничеству со всеми заинтересованными в реализации проекта сторонами и готова оказывать всестороннюю поддержку всем участникам.

- Технологии передачи связи – неотъемлемая часть функциональной городской среды, их роль будет расти с цифровизацией города, роботизацией, появлением автономных транспорта и перевозок. Мы поставили задачу найти новые формы и архитектурные образы объектов связи, представить каким будет город будущего – функционально и эстетически. Для этого вместе с архитектурным клубом A-House запускаем архитектурный конкурс, чтобы дать участникам переосмыслить эстетику опор базовых станций как арт-объектов «города будущего» и роль прогрессивных технологий. Они должны обогатить архитектурный ландшафт и незаменимые объекты инфраструктуры, которые делают город комфортным и удобным, а также формируют восприятие города, — отметил вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту Алексей Кулаков.