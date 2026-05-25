Энергетики «Россети Урал» призывают родителей напомнить детям о правилах безопасности вблизи энергообъектов

В течение учебного года специалисты «Россети Урал» провели более восьми тысяч уроков по электробезопасности, охватив порядка 600 образовательных учреждений и 200 тысяч школьников в Челябинской и Свердловской областях, Пермском крае. В преддверии летних каникул энергетики обращаются к родителям с просьбой напомнить детям правила безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Помимо уроков в этом учебном году компания проводила экскурсии на энергообъекты, где наглядно знакомила ребят с работой энергетиков. Для педагогов и родительских комитетов специалисты «Россети Урал» подготовили информационные материалы по профилактике электротравматизма дома и на улице.

В летний период энергетики планируют продолжить работу с детьми, посещающими оздоровительные и пришкольные лагеря, а также дошкольные учреждения. Для них специалисты электросетевой компании проведут более 1 700 уроков. Кроме того, ожидается, что за три летних месяца площадку Музея энергетики Урала посетят более 1 000 ребят. Также специалисты «Россети Урал» продолжат принимать участие в различных региональных проектах, межведомственных профилактических акциях совместно с сотрудниками ГИБДД и МЧС, нацеленных на ознакомление детей с правилами безопасности в различных ситуациях.

Традиционно специалисты компании будут участвовать в фестивале «Вместе Ярче», в рамках которого проводят интерактивные игры с детьми и лекции об энергосбережении и электробезопасности с раздачей памяток и промоматериалов.

Однако безопасность ребенка зависит не только от реализуемых компанией мероприятий. Важно, чтобы родители сами проговорили с детьми правила поведения вблизи энергообъектов.