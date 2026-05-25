Весенний сев в Челябинской области превысил миллион гектаров

По данным оперативной сводки на 25 мая, южноуральские аграрии засеяли яровыми культурами 1 миллион 31 тысячу гектаров, на 300 тыс. га больше, чем годом ранее на эту же дату. За последние несколько дней темп посевной кампании ускорился, суточная выработка превысила 70 тыс. га.

Наибольшая площадь посева – в Кизильском (138 тыс. га), Брединском (106 тыс. га) и Агаповском (90,5 тыс. га) муниципальных округах. Также значительная площадь уже засеяна в Верхнеуральском и Октябрьском округах – 89,5 и 85 тыс. га соответственно.

Лучший процент выполнения посевных работ у Чесменского (95%), Кунашакского (89%), Еткульского (87%) и Верхнеуральского (84%) округов.

В разрезе сельхозкультур наибольшая доля посева у масличных – 86%, засеяно уже 367 тысяч гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 631,5 тыс. гектаров (57%). Посадка картофеля составляет 72%, посев овощей – 42%.

Весенний сев в Челябинской области выполнен в среднем на 63%. За последние пять дней аграрии прибавили 329 тысяч гектаров. Это стало возможным благодаря установившейся благоприятной погоде, в отличие от начала месяца, когда яровой сев сдерживали обильные осадки.

Выполнение плана посевных работ соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Хороший темп посевной кампании обеспечен также государственной поддержкой. По состоянию на текущую дату аграрным хозяйствам выплачено около 400 миллионов рублей в качестве субсидий на компенсацию части затрат на производство продукции.

Поддержка оказывается также по линии льготного кредитования, которое позволяет аграрием оперативно приобретать горючее и запчасти для сельхозтехники. По состоянию на 25 мая согласовано 238 краткосрочных льготных кредитов на 5,6 миллиарда рублей, также согласована 31 заявка на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 531 миллион рублей.