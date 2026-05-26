Звенят колокольчики по всему региону: школы Челябинской области сегодня прощаются со своими выпускниками

Сегодня, 26 мая, в школах Челябинской области прозвенят последние звонки для выпускников. Мероприятия, приуроченные к окончанию учебного года, также проводились на прошлой неделе, 22 мая. Всего праздник охватил 856 школ и больше 55 тысяч ребят. Из них 45 тысяч заканчивают 9 классов, а почти 14 тысяч — 11 классов.

Губернатор Алексей Текслер поздравил выпускников. Он пожелал им выбрать дело по душе, стать хорошими специалистами и помогать своей родине и стране. Также глава региона напомнил, чтобы ребята не забывали благодарить учителей, родителей и наставников:

— Дорогие выпускники, уверенно идите вперед, не останавливайтесь перед трудностями, будьте успешны и счастливы.

Ранее КП-Челябинск писала, что на время проведения последних звонков в школах примут особые меры безопасности. Сделать это поручил мэр Алексей Лошкин:

— Надо усилить работу спасателей в местах для купания, поскольку такая традиция у выпускников есть.

Выпускные вечера для южноуральцев пройдут уже в следующем месяце – 27 июня. Дата выбрана по рекомендации Минпросвещения. Однако и на этом праздник не заканчивается. Для 8 тысяч выпускников готовят «Атомный выпускной» с концертом. Его площадкой традиционно станет парк имени Гагарина. Главными звездами будут певицы Миа Бойка и Акула (Оксана Почепа).

