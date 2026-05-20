Профессия ректора в Челябинской области оказалась одной из самых высокооплачиваемых

Судя по рейтингу доходов, которые публикует Минобрнауки, больше всех за год заработал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер - его зарплата 753 830 тысяч рублей в месяц. У его коллеги из ЧелГУ Сергея Таскаева - 570 541 рубль в месяц. Далее по убывающей: Дмитрий Терентьев из МГТУ - 503 751 рубль, глава научного центра минералогии уральского отделения РАН Валерий Удачин - 253 000 рублей, директор НИИ сельского хозяйства Павел Лопухов - 201 500 рублей.

- Заметили явную связь с вузовскими рейтингами: чем круче образовательное заведение, тем больше денег у начальства. Но в этом есть своя логика - руководить таким заведением совсем не просто. Обязанностей у ректора много, ведь он отвечает буквально за все в университете/институте. И высокие рейтинги в наши дни не берутся из ниоткуда - за ними большая работа всего коллектива и руководителя, - комментируют авторы канала «Челябушка» в МАХ.