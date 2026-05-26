Перед дачным сезоном южноуральцы на треть увеличили траты на портативную электронику

С наступлением теплого сезона россияне, в том числе и жители Челябинской области, стали на 30% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. За первые две недели мая продажи умных часов и переносных музыкальных колонок выросли на 72% и 50% соответственно относительно того же периода апреля, выяснили аналитики на основе данных продаж интернет-магазина и объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

Одними из главных портативных гаджетов начала дачного сезона стали умные колонки (+33%) и беспроводные наушники (+32%). Также россияне чаще выбирают устройства, которые помогают им не зависеть от розетки: продажи универсальных внешних аккумуляторов емкостью от 6 000 до 11 000 мАч увеличились почти на 40%, а сверхъемких от 16 000 мАч — на 24%.

Отдельный интерес пользователи проявили к устройствам для умного дома — их стали покупать на 88% активнее. Вместе с этим в разгар сезона поездок за город также вырос спрос на смарт-часы для детей (+21%) и транспондеры для автопутешествий (+86%).

- Далеко не все воспринимают отдых на даче или пикник на природе как повод для цифрового детокса. Большинству покупателей важно иметь доступ к привычным сервисам, музыке и фильмам, где бы они ни находились. Мы видим растущий спрос на портативные устройства, поэтому регулярно расширяем их ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями, чтобы клиенты получили больше впечатлений и комфорта от отдыха, — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.