Команда «URAL MOTORSPORT» сосредоточилась на борьбе за подиум

Фото: АЗ "Урал"

На международном ралли «Taklimakan» пройдена половина дистанции. Команда «URAL MOTORSPORT» концентрирует все усилия на заключительной фазе гонки. Экипаж №503 под управлением Юрия Наймана уверенно удерживает третью позицию в общем зачёте, сохраняя стабильный темп.

По словам руководителя команды Виктора Яковлева, сейчас перед коллективом стоит четкая задача – довести этот результат до финиша.

- Юрий идет в хорошем ритме. Впереди еще пять спецучастков, и мы сделаем все, чтобы закрепиться в тройке сильнейших, – подчеркнул он.

Экипажу №505 Ивана Королева, к сожалению, пришлось завершить выступление досрочно. Причиной схода стала фатальная неисправность двигателя, устранить которую в полевых условиях невозможно. На марафонских гонках такие поломки случаются, и предсказать их нереально.

Важно, что команда сделала всё от себя зависящее, чтобы сохранить автомобиль в гонке. На протяжении двух суток шла непрерывная работа. Для оперативного ремонта из Шанхая были доставлены необходимые запчасти – логистику обеспечили партнеры коллектива. Свою помощь предложили и коллеги из команды «КАМАЗ-мастер».

- Мы искренне благодарны коллегам из команды «КАМАЗ-мастер», чьи специалисты вышли в ночную смену, чтобы помочь с ремонтом. Этот жест еще раз подчеркивает: дух соперничества на трассе неразрывно связан с взаимовыручкой и уважением за ее пределами, – подчеркнул руководитель команды «URALMOTORSPORT» Виктор Яковлев.

Команда отмечает, что экипаж Королева проявил характер на протяжении всей гонки, последовательно преодолевая трудности и практически добравшись до экватора марафона.

Теперь все внимание «URAL MOTORSPORT» переключено на экипаж №503. Борьба за подиум продолжается.