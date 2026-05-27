Движение на трассе Челябинск-Троицк будет ограничено с 28 мая

На трассе идет ремонт Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области с 28 мая будет ограничен проезд по трассе А-310 Челябинск-Троицк.

Как сообщили в челябинском филиале «Уралуправтодор», на участке с 57 по 58 километр дороги введут реверсивное движение. Управлять очередностью проезда будет светофор.

Ограничения ввели из-за капремонта трассы. Их планируют снять после 28 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.