НовостиОбщество27 мая 2026 8:18

Экс-начальник челябинского управления ЖКХ Храмцов не смог выйти из СИЗО

Вадим Храмцов останется под стражей до 3 августа
Елена КОЛЧИНА
Вадим Храмцов

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Бывший начальник челябинского управления ЖКХ Вадим Храмцов не смог добиться смены меры пресечения. По решению Тракторозаводского райсуда он останется в СИЗО до 3 августа.

Напомним, в марте Храмцова и бывшего вице-мэра по ЖКХ Александра Астахова задержали сотрудники ФСБ. Обоих обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, экс-чиновники причастны к заключению слишком дорогих контрактов на ремонт сетей между МУП «ПОВВ» и подрядчиком. Адвокат Астахова недавно заявил, что уверен в невиновности своего подзащитного.

