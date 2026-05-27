Экс-начальник челябинского управления ЖКХ Храмцов не смог выйти из СИЗО

Вадим Храмцов Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Бывший начальник челябинского управления ЖКХ Вадим Храмцов не смог добиться смены меры пресечения. По решению Тракторозаводского райсуда он останется в СИЗО до 3 августа.

Напомним, в марте Храмцова и бывшего вице-мэра по ЖКХ Александра Астахова задержали сотрудники ФСБ. Обоих обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, экс-чиновники причастны к заключению слишком дорогих контрактов на ремонт сетей между МУП «ПОВВ» и подрядчиком. Адвокат Астахова недавно заявил, что уверен в невиновности своего подзащитного.

