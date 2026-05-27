«Это большая ответственность перед жителями»: челябинец Василий Швецов занял место Яны Лантратовой в Государственной Думе

Фото: Олег Татаркин

Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» Василий Швецов получил мандат депутата Государственной Думы. Такое решение принял Президиум Центрального Совета партии.

В федеральном парламенте Василий Швецов занял место Яны Лантратовой, которая ранее представляла Челябинскую область в Госдуме, а 14 мая была назначена на должность Уполномоченного по правам человека в РФ, сменив на этом посту Татьяну Москалькову.

Для самого Швецова это возвращение в большую политику. Он уже работал в Госдуме в 2011 году, входя в комитет по промышленности. Трудовой путь политика начинался на легендарном Челябинском Кузнечно-Прессовом заводе, где он прошел все ступени от мастера колесного цеха до заместителя генерального директора по персоналу и социальному развитию. В 2005 году он стал депутатом Челябинской городской думы.

– Жизнь распорядилась так, что я снова возвращаюсь к работе в Государственной Думе. Для меня это не просто новая должность, а прежде всего – большая ответственность перед жителями Челябинской области, которые доверяли и продолжают доверять мне решение важных вопросов, – прокомментировал свое назначение в социальных сетях Василий Швецов.

Несмотря на переход на федеральный уровень, Швецов пообещал не терять связи с Южным Уралом. Прием граждан и работа с избирателями в Челябинской области будет продолжена в прежнем режиме.

– Для меня принципиально важно оставаться на связи и лично заниматься обращениями жителей. Спасибо всем за поддержку и доверие. Продолжаем работать дальше – уже на новом уровне, но с прежним отношением к жителям и родной Челябинской области, – добавил депутат.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

