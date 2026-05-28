Устранение последствий урагана в Челябинске проверит прокуратура

Ветер был настолько сильным, что огромные деревья вырывало с корнем. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

В Челябинске устраняют последствия урагана, который накануне, 27 мая, обрушился на город. В результате пострадали некоторые здания, объекты городской инфраструктуры и имущество горожан. Работу по устранению последствий контролирует областная прокуратура.

— Прокуроры оценят действия органов и организаций, уполномоченных на устранение последствий природного явления, а также проконтролируют своевременность ликвидации всех аварийных ситуаций, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности прокуратура оценит, как содержалось и обслуживалось офисное здание на Кожзаводской, с которого ветром сдуло кровлю

Как ранее сообщили в администрации Челябинска, в результате урагана пострадавших не было.

