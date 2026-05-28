Ураган обесточил половину Челябинской области: где еще нет электричества

Более чем в половине муниципалитетов Челябинской области 27 мая произошли массовые отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных явлений. По данным регионального министерства ЖКХ, к настоящему времени аварийные бригады ПАО «Россети Урала» восстановили подачу света на большей части территории. Однако работы по-прежнему ведутся в усиленном режиме.

Электроснабжение пока не вернули жителям Миасского, Карабашского и Копейского городских округов, а также Аргаяшского, Еманжелинского и Саткинского муниципальных районов. Ситуация находится под постоянным контролем профильных министерств во взаимодействии с местными властями и ресурсоснабжающими организациями.

Жителей просят с пониманием отнестись к работе специалистов. Узнать актуальную информацию о ходе восстановления сетей можно круглосуточно по телефону горячей линии «Россети Урал»: 8-800-2200-220.

Как ранее сообщала КП-Челябинск, в областном центре без света остаются пять домов на улице Воровского. Всего на электросетях зафиксировано 31 повреждение из-за упавших деревьев.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

