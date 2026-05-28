Южноуральцы все чаще изучают родословную: молодежь обгоняет старшее поколение по темпам роста интереса

Фото: Евгений Поторочин

Исследование родословной становится все более популярным занятием у молодых южноуральцев: они активно ищут информацию о своих предках не только в архивах, но и в результатах ДНК-тестов. При этом поисками стали чаще заниматься женщины — в 2026 году их доля составила 54%, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Основная аудитория сервисов для изучения родословной — челябинцы 26-45 лет. На них приходится 65% всего трафика. Немалую активность также демонстрируют жители региона старше 56 лет (17%) и пользователи 46-55 лет (13%). При этом молодежь 14-20 лет показала самый резкий прирост интереса — с начала года трафик у этой категории вырос почти в 4 раза, тогда как у абонентов старше 56 лет за тот же период он увеличился в 2,9 раза.

В целом по России пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям: ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов.

Если с января по май прошлого года пользователи чаще обращались к архивным платформам и сервисам для построения семейного древа, то в 2026-м заметно выросла вовлеченность в ДНК-генеалогию. Так, в марте этого года доля крупнейших ресурсов, занимающихся исследованиями ДНК-тестов, выросла более чем в 30 раз относительно того же месяца 2025-го.

Интерес к сервисам для изучения родословной подтверждают в пресс-службе еще одного оператора связи. Согласно аналитике обезличенных данных МегаФона, в мае в Челябинской области активность на тематических сайтах выросла в 2,2 раза по сравнению с январем 2026-го.