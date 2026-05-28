Минздрав сообщил о восьми пострадавших из-за вчерашнего урагана в Челябинске

На Шершнях ветер повалил пляжные навесы. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

В Челябинске восемь человек обратились за медицинской помощью после урагана, который произошел в городе накануне днем, 27 мая. Об этом сообщает областной Минздрав.

— Состояние всех стабильное, в основном ушибы и легкие травмы. После осмотра специалистами им назначено амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в городской администрации сообщали, что пострадавших людей из-за шквального ветра не было. В городе произошло порядка 200 инцидентов на коммунальной инфраструктуре, 31 обрыв линий электропередач. Городские и коммунальные службы Челябинска продолжают ликвидировать последствия стихии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.