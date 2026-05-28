И.о. начальника МВД Чесменского района Нурписов отправится в СИЗО

Фото: читатель КП

В Челябинской области суд выбрал меру пресечения для и.о. начальника ОМВД по Чесменскому району Булата Нурписова. Майор полиции проведет два месяца под стражей.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Булата Нурписова накануне. Его обвиняют в превышении полномочий.

Источник КП-Челябинск сообщил, что, по версии следствия, полицейский помог бывшему начальнику Чесменского ОМВД Дмитрию Звездину избежать уголовной ответственности за незаконную охоту.

