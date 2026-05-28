В Челябинске суд отправил в СИЗО пятерых членов банды «Артаковские»

В СИЗО челябинцы пробудут два месяца Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске суд решил поместить в СИЗО пятерых членов ОПГ «Артаковские». Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали их накануне в рамках расследования уголовных дело о вымогательстве и похищении людей.

Под стражей горожанам предстоит провести минимум два месяца.

Ранее у других членов ОПГ во время обысков изъяли оружие и руду драгметаллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.