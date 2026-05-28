Сбросил с третьего этажа и спрятал в подвале общежития: челябинец расправился с соседом и избавился от тела

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске 49-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве. На допросе горожанин во всем сознался.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, два соседа пьянствовали в комнате общежития на Копейском шоссе. Через некоторое время хозяин решил выгнать 34-летнего гостя. Но тот отказался уходить. Тогда хозяин схватился за кухонный нож.

От полученных ран сосед умер. А преступник решил скрыть содеянное. Он сбросил тело с третьего этажа, а потом перетащил в подвал.

Через несколько дней убитого хватилась мать. Сына не было дома, он не отвечал на звонки. Встревоженная женщина обратилась в полицию, а сотрудникам МВД и СК быстро удалось выйти на подозреваемого.

