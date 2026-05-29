Специалисты «Россети Урал» полностью восстановили электроснабжение потребителей Челябинской области после непогоды

Энергетики «Россети Урал» завершили ликвидацию последствий непогоды и восстановили электроснабжение всех ранее обесточенных потребителей Челябинской области.

Накануне по территории региона прошел грозовой фронт с градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Непогода спровоцировала падение деревьев и веток на линии электропередачи и обрывы проводов.

Для ликвидации локальных технологических нарушений были задействованы 62 бригады: 186 специалистов, 72 единицы спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам применяли резервные источники.

Аварийно-восстановительные бригады «Россети Урал» незамедлительно приступили к устранению последствий. Работы велись в круглосуточном режиме. В течение нескольких часов энергетики оперативно перевели большую часть потребителей на резервные схемы электроснабжения. После этого персонал ликвидировал нарушения в работе энергообъектов основной сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией преимущественно населенные пункты) и выполнил точечные заявки потребителей по сети 0,4 кВ (обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома)