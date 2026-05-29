В Челябинске 30 мая изменятся маршруты общественного транспорта

Маршруты изменятся в субботу с 7:00 до 14:00 Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске в субботу 30 мая перекроют участок проспекта Ленина между улицами Воровского и Лесопарковой. Проехать там нельзя будет с 7:00 до 14:00. Автомобилистам придется уступить дорогу участникам «Зеленого марафона». На период забега общественный транспорт изменит маршруты.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», изменения коснутся автобусов №2, №3, №4, №10к, №15, №17а, №22, №26, №33, №51, №58, №64, №74, №78, №81, №123 и №483, троллейбусов №7, №10, №12, №14, №17, №19, а также трамваев №2.

Вот как будут выглядеть временные схемы движения:

Автобусы

2.Чурилово — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;

3. ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Худякова — Шершни — ЧВВАКУШ;

4.Мамина — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Парк Гагарина;

10к. ЧМК — Молодогвардейцев — Северо-Крымская — Труда — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону ТРК «Родник»);

15.ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Карла Маркса — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — ЧМК;

17а. Нефтебазовая — Воровского — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Профессора Благих;

22.ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;

26. ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

33.Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

51.Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Сосновка;

58. ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Доватора — Чистопольская;

64.Автобусный парк — Братьев Кашириных — Кирова —Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал;

74.Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

78. Мамина — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королёва;

81.Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

123. Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Парк Гагарина;

483.Старокамышинск — Свободы — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Троллейбусы

7. ЧМК — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Воровского — площадь Революции — проспект Ленина — Солнечный берег;

12. Рязанская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

12. АМЗ — Воровского — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал;

14. ЧМК — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных;

17. Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская;

19. Мамина — Свободы — Тимирязева — Воровского — площадь Революции — проспект Ленина — Мамина.

Трамваи

2.ЧЭМК — Кирова — Автовокзал.

