В Челябинске 30 мая изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске в субботу 30 мая перекроют участок проспекта Ленина между улицами Воровского и Лесопарковой. Проехать там нельзя будет с 7:00 до 14:00. Автомобилистам придется уступить дорогу участникам «Зеленого марафона». На период забега общественный транспорт изменит маршруты.
Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», изменения коснутся автобусов №2, №3, №4, №10к, №15, №17а, №22, №26, №33, №51, №58, №64, №74, №78, №81, №123 и №483, троллейбусов №7, №10, №12, №14, №17, №19, а также трамваев №2.
Вот как будут выглядеть временные схемы движения:
Автобусы
2.Чурилово — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;
3. ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Худякова — Шершни — ЧВВАКУШ;
4.Мамина — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Парк Гагарина;
10к. ЧМК — Молодогвардейцев — Северо-Крымская — Труда — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону ТРК «Родник»);
15.ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Карла Маркса — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Свердловский проспект — ЧМК;
17а. Нефтебазовая — Воровского — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Профессора Благих;
22.ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;
26. ЧВВАКУШ — Шершни — Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
33.Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
51.Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Сосновка;
58. ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Доватора — Чистопольская;
64.Автобусный парк — Братьев Кашириных — Кирова —Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал;
74.Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
78. Мамина — проспект Ленина — Цвиллинга — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королёва;
81.Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
123. Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Парк Гагарина;
483.Старокамышинск — Свободы — проспект Ленина — Воровского — Сони Кривой — Парк Гагарина.
Троллейбусы
7. ЧМК — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);
10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Воровского — площадь Революции — проспект Ленина — Солнечный берег;
12. Рязанская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);
12. АМЗ — Воровского — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал;
14. ЧМК — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных;
17. Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская;
19. Мамина — Свободы — Тимирязева — Воровского — площадь Революции — проспект Ленина — Мамина.
Трамваи
2.ЧЭМК — Кирова — Автовокзал.
